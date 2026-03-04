ABD Kıbrıs Seyahat Uyarısını Yükseltti

(ANKARA) - ABD, Kıbrıs adası için seyahat uyarı seviyesini yükselterek vatandaşlarına adaya yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle Güney Kıbrıs'ta acil olmayan görevlerde bulunan ABD hükümeti personeli ile bu personelin aile üyelerinin ülkeden ayrılmasına izin verildiğini açıkladı.

İran'ın daha önce Güney Kıbrıs'taki İngiliz askeri üssü RAF Akrotiri'ye yönelik saldırılarının ardından, İngiltere Başbakanı Keir Starmer yaptığı açıklamada, üsse bir Kraliyet Donanması güdümlü füze destroyeri ile insansız hava araçlarını düşürebilecek helikopterlerin gönderildiğini duyurmuştu.