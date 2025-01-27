ABD, Kolombiya'ya Gümrük Vergisi Uygulamayacak

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WASHINGTON, 27 Ocak (Xinhua) -- Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'den sınır dışı edilen Kolombiyalıları ülkeye almayı kabul eden Kolombiya'ya gümrük vergisi uygulamayacağını duyurdu.

Leavitt pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Kolombiya hükümeti, ABD tarafından iade edilen Kolombiyalı yasadışı göçmenlerin, ABD'ye ait askeri uçaklarla gönderilenler de dahil olmak üzere tamamının herhangi bir kısıtlama ya da gecikme olmaksızın serbest şekilde kabulü de dahil olmak üzere Başkan Trump'ın tüm şartlarını kabul etmiştir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından pazar günü erken saatlerde paylaştığı mesajında ABD'nin Kolombiya'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını, böylelikle gümrük vergilerinin bir hafta içinde yüzde 50'ye yükseleceğini açıklamıştı.

Buna karşın Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kolombiya'nın da ABD ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artıracağı yanıtını vermişti.