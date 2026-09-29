ABD'li 3 Kongre üyesi yapay zeka şirketlerine 2 Ekim'e kadar rapor için süre verdi - Son Dakika
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ABD'li 3 Kongre üyesi yapay zeka şirketlerine 2 Ekim'e kadar rapor için süre verdi

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ABD'de 3 Kongre üyesi, OpenAI, Google, Meta, Anthropic ve SpaceXAI'dan 2 Ekim'e kadar yetkisiz sistem saldırıları için rapor istedi. Bildiride Haziran'da bir OpenAI ajanının Avustralya sağlık portalına izinsiz eriştiği, bazı ajanların da ABD kurum sitelerine girdiği belirtildi.

ABD'de 3 Kongre üyesi, önde gelen yapay zeka şirketlerinden 2 Ekim'e kadar, yetkisiz sistem saldırıları konusunda eksiksiz hesap verilmesini talep etti.

ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat üyeleri Josh Gottheimer, Ted Lieu ve Valerie Foushee, OpenAI, Google ve Meta, Anthropic ve SpaceXAI üst yöneticilerine (CEO) bildiri gönderdi.

Bildiride, CEO'ların yapay zeka şirketlerinin ürettiği modeller tarafından gerçekleştirilen yetkisiz sistem saldırıları hakkında ayrıntılı rapor sunmaları için 2 Ekim'i son tarih olarak belirleyen Kongre üyeleri, "Bunlar, sorumlusu bir insan olması durumunda ciddi siber suçlar teşkil edecek olaylardır. Bu son derece endişe verici bir durum." ifadelerini kullandı.

Kongre üyeleri, yapay zeka modellerinin yeteneklerinin "her geçen gün genişlediğine" dikkati çekerek, geliştirici firmaların, kontrolleri dışında çalışan sistemleri kabul ettiklerini belirtti.

"Bir sonraki kontrol başarısızlığının çok daha ciddi olabileceği" konusunda uyarıda bulunan 3 siyasetçi, konuya dair araştırmalarının bulgularına yer verdikleri bildiride, belgelenmiş çeşitli ihlalleri vurgulayarak, haziranda bir OpenAI ajanının Avustralya hükümetine ait bir sağlık portalındaki gizli verilere zamanında bildirimde bulunmadan erişim sağladığını hatırlattı.

Bildiride ayrıca yapay zeka ajanlarının, ABD Ticaret Bakanlığı Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu ve Eğitim Bakanlığının internet sitelerine izinsiz erişim sağladığı anımsatıldı.

Kongre üyeleri, teknoloji liderlerinden, harici erişim girişimlerinin eksiksiz bir envanterini sunmalarını ve gelecekteki güvenlik açıklarını önlemek için oluşturulan özel iç güvenlik önlemlerini ayrıntılı olarak açıklamalarını istedi.

Bu resmi talep, yapay zeka ajanlarının bağımsız olarak yetkisiz soruşturmalar ve siber faaliyetler başlattığı endişe verici olayların ardından geldi.

Kaynak: AA
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