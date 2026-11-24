ABD ordusunda "çavuş" olarak görev yapan bir asker, Çin ile bağlantılı kişilere ABD'ye ait ulusal savunmaya ilişkin gizli bilgileri sattığını itiraf etti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Washington'daki Lewis-McChord Müşterek Üssü'nde görev yapan 37 yaşındaki aktif görevdeki Çavuş Jian Zhao, dün 'Çin ile bağlantılı kişilere ulusal savunma bilgilerini toplamak, iletmek ve aktarmak amacıyla komplo kurmak' suçlamasını kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Karşı İstihbarat ve Casusluk Bölümü Direktör Yardımcısı Roman Rozhavsky, "Kendi de itiraf ettiği üzere ABD Silahlı Kuvvetleri mensubu Jian Zhao, savunmaya yemin ettiği ülkesine ihanet ederek Çin hükümetine hassas ABD askeri bilgileri sızdırdı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme kayıtlarına göre ABD ordusunda 2017'de göreve başlayan Zhao, güvenlik testlerinden geçti ve hassas askeri bilgi ve ekipmana erişim sağladı.

Zhao, Kasım 2021-Mart 2025 döneminde, eski bir ABD ordusu mensubu olan Ruoyu Duan ile birlikte Çin'deki alıcılarla Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemi kılavuzlarından alıntılar paylaştı, füze sistemleri ve tatbikatlarla ilgili gizli sunumların fotoğraflarını çekti ve askeri bilgisayarları ve sabit diskleri binlerce dolara sattı.

Federal yetkililer Zhao'yu 6 Mart 2025'te gözaltına aldı ve 30 bin dolar nakit para ile birçok sabit diske el koydu.

10 yıl hapis, 250 bin dolar para cezası ve 3 yıl denetimli serbestlik ile karşı karşıya olan Zhao'nun cezası 1 Mart 2027'deki duruşmada belli olacak.