ABD\'li Cerrahlar Tarafından ISS\'de İlk Cerrahi Operasyon Simülasyonu Gerçekleştirildi

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ABD'nin Nebraska eyaletinden ABD'li cerrahlar tarafından uzaktan kontrol edilebilen robotla Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) ilk cerrahi operasyon simülasyonu düzenlendi.

Nebraska-Lincoln Üniversitesinin internet sitesinde paylaşılan habere göre, Virtual Incision şirketinin Lincoln şehrindeki merkezinde, uzaktan kontrol edilebilen Minyatür Vivo Robotik Asistan (MIRA) robotu aracılığıyla ISS'deki ilk cerrahi simülasyon yapıldı.

MIRA'nın ISS'de kullanılması için oluşturulan "SpaceMIRA" versiyonu, hem önceden programlanmış hem de uzaktan kontrol edilebilen cerrahi operasyonlar yapabiliyor.

ISS ve Nebraska arasındaki bağlantıdaki gecikmeleri telafi etmek için cerrahların Dünya'da yaptıkları hareketlerin oranı, ISS'de daha kısa ve küçük olacak şekilde ayarlandı.

SpaceX'in bir roketiyle 30 Ocak'ta fırlatılan SpaceMIRA robotu, "ISS'de kullanılan ilk cerrahi robot" oldu.

El ve ayaklarla kontrol edilen MIRA robotunu geliştiren Virtual Incision şirketinin kurucusu Shane Farritor, spaceMIRA'nın ISS'deki başarısının, dünyadaki sağlık tesisleri için de yararlı olabileceğini gösterdiğini ifade etti.