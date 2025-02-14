ABD'li Departman Yunanistan'daki LGBTQIA Hibelerini İptal Etti - Son Dakika
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ABD'li Departman Yunanistan'daki LGBTQIA Hibelerini İptal Etti

ABD Hükümeti, Yunanistan'da LGBTQIA mültecilere ayrılan 25 bin dolarlık hibeyi iptal etti.

14.02.2025 21:46
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NEW ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), Yunanistan'da LGBTQIA olarak ifade edilen eşcinsel gruplara mensup sığınmacı ve mülteciler için ayrılan 25 bin dolarlık hibeyi iptal ettiklerini açıkladı.

DOGE'nin X sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, DOGE ekibinin incelemeleri sırasında, "LGBTQIA+ Mültecilerin Yunanistan'da Güçlendirilmesi" başlığıyla ABD tarafından yapılan 25 bin dolarlık bir hibeye denk geldikleri ve bunun iptal edildiği belirtildi.

Söz konusu gruplara ait sığınmacı ve mültecilere maddi, hukuki ve psikolojik destek sağlamak amacıyla ayrılan hibenin, sivil toplumu, LGBTQIA+ topluluğunun karşılaştığı sorunlar konusunda bilgilendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

DOGE'nin başkanlığını yürüten milyarder iş insanı Elon Musk da X hesabından söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta "Buna benzer birçok durum var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li Departman Yunanistan'daki LGBTQIA Hibelerini İptal Etti - Son Dakika

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