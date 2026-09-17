ABD'li diplomatların Umman'da Husi temsilcileriyle ateşkesi görüştüğü iddia edildi

ABD'li diplomatların Umman'da Husilerin temsilcileriyle bir araya gelerek Kızıldeniz'deki tırmanan gerilimi ve seyrüsefer güvenliğini görüştüğü iddia edildi.

Axios'un bölge kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Umman hükümetinin arabuluculuğunda gerçekleşen toplantının pazar günü Umman'ın başkenti Maskat'taki ABD Büyükelçiliğinde yapıldığı belirtildi.

ABD'li diplomatların katıldığı görüşmede, ABD ile Husiler arasında Mayıs 2025'te sağlanan ateşkesin sürdürülmesi ve küresel ticaret açısından kritik önem taşıyan Babulmendeb Boğazı'nın açık tutulması konularının ele alındığı kaydedildi.

Umman'da yapıldığı öne sürülen görüşmede Husi temsilcilerinin ise Washington yönetimi ile yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına bağlı kaldıklarını belirttikleri ve saldırılarının yalnızca Suudi gemilerini hedef aldığını vurguladıkları belirtildi.

Husilerin, Babulmendeb'den geçen diğer tüm uluslararası gemilere seyrüsefer serbestisi tanıma taahhüdünü yinelediği ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de hafta başında yaptığı açıklamada, "Husilerin bizzat kendileriyle de doğrudan görüşmeler yürüttüklerini" duyurmuştu.