ABD'li Kongre üyeleri, Batı'nın işgal altındaki Filistin'le ticaretini kesmesini destekliyor - Son Dakika
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ABD'li Kongre üyeleri, Batı'nın işgal altındaki Filistin'le ticaretini kesmesini destekliyor

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İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararına ABD'li bazı Kongre üyeleri destek verdi. Van Hollen, Castro, Khanna, Casar ve Garcia gibi isimler, ABD hükümetine de aynı adımı atması ve Filistin devletini tanıması çağrısında bulundu.

ABD'li bazı Kongre üyeleri, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklamasına destek vererek, ABD'den de aynı adımı atmasını istedi.

İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacağını duyurmasının ardından ABD'li siyasetçilerden de konuya ilişkin sosyal medyadan açıklamalar geldi.

Demokrat Senatör Chris Van Hollen paylaşımında, "Nihayet bazı Avrupa ülkeleri, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişletmesini ritüel şekilde kınamanın ötesine geçerek, uluslararası hukuku korumak için harekete geçiyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu adımı "mütevazı ama önemli" olarak nitelendiren Van Hollen, "Trump yönetimi, bu adımı eleştirirken, Kongre harekete geçebilir ve geçmelidir." çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi üyelerinden ABD hükümetine aynı adımı atma çağrısı

Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin Castro, yaptığı paylaşımda, "İngiltere'nin yerleşim yerlerine yaptırımlar ve ticaret yasağı uygulama kararı, doğru yönde atılmış bir adımdır." ifadesini kullandı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini "şiddet ve terör yoluyla gerçekleştirilen çirkin bir toprak gasbı" olarak nitelendiren Castro, "Barışı sağlamaya ciddiyetle yaklaşan her Amerikan Başkanı da aynısını yapmalıdır." mesajını verdi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İngiltere, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine yaptırımlar ve ticaret yasağı uygulayarak önemli bir ahlaki adım attı. Bir sonraki ABD Başkanı da aynısını yapmalı ve Filistin devletini tanımalıdır."

"Batı Şeria'da İsrail'in onayladığı terör, hiçbir engelle karşılaşmadan devam etmekte"

Temsilciler Meclisi Üyesi Greg Casar, paylaşımında söz konusu adımın doğru yönde ve işgali bitirmeye yönelik olduğunu ve ABD'nin de aynısını yapması gerektiğini vurguladı.

Başka bir Temsilciler Meclisi Üyesi Chuy Garcia da paylaşımında, 12 ülkenin kararına destek verdiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in onayladığı terör, hiçbir engelle karşılaşmadan devam etmekte; köyleri tamamen yok etmekte ve hatta ABD vatandaşlarını öldürmektedir. ABD hükümeti, çoktan atılması gereken bu adımı atmalı ve İsrail'in işgali ile soykırımına verdiği desteği sona erdirmek için çok daha fazlasını yapmalıdır."

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, dün yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretini yasaklama yönünde adım atacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li Kongre üyeleri, Batı'nın işgal altındaki Filistin'le ticaretini kesmesini destekliyor - Son Dakika

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