ABD'li Öğrenci ve Öğretmenler Çin'de Kültürel Etkinliğe Katıldı - Son Dakika
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ABD'li Öğrenci ve Öğretmenler Çin'de Kültürel Etkinliğe Katıldı

ABD'nin Iowa eyaletinden 50'yi aşkın lise öğrencisi ve öğretmen, Çin'in Shijiazhuang kentinde düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak için bir etkinliğe katıldı. Öğrenci ve öğretmenler, yerel öğrencilerle birlikte geleneksel etkinliklere katıldı ve Çin kültürüne ilgi gösterdiklerini belirtti. Bu etkinlik, iki ülke arasındaki etkileşimi artırmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir girişimin parçası olarak gerçekleştirildi.

10.06.2024 14:18
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ÇEKİM TARİHİ: 8 Haziran 2024

KONUM: Shijiazhuang, Çin

1. Öğrenci etkinliklerinden çeşitli görüntüler

4. Öğrenci etkinliklerinden çeşitli görüntüler

ABD'nin Iowa eyaletinden 50'yi aşkın lise öğrencisi ve öğretmen Cumartesi günü Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shijiazhuang kentinde Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak için düzenlenen kültürel bir etkinliğe katıldı.

ABD'li öğrenci ve öğretmenler, Shijiazhuang Yabancı Diller Okulu'nda yerel öğrencilerle birlikte kaligrafi, kese yapımı ve zongzi hazırlama gibi geleneksel etkinliklere iştirak etti.

Çin geleneklerine yoğun ilgi gösteren ABD'li öğrenci ve öğretmenler gelecekte eğitim etkileşimlerinin daha da artmasını umduklarını belirtti.

"Yeni bir kültür hakkında bilgi edinme şansınız oluyor. Kültürünüzü paylaşma ve çok uzun sürebilecek arkadaşlıklar kurma fırsatı buluyorsunuz. Bu hem Iowa hem de Çin için faydalı. Dolayısıyla katılmak gerektiğini düşündük. Bu kadar fazla çocuğun gelmesinden ve çok mutlu olmalarından dolayı heyecan duyuyorum."

"Yapışkan pirinç mantısı yapmayı öğrendim. Bu konuda o kadar iyi değilim ama nasıl yapılacağını öğrendim. Ayrıca konuşma, farklı tonlamalar ve telaffuz konusunda Çincemi gerçekten geliştirdim. Halen Amerikan aksanım var fakat daha iyiye gittiğimi hissediyorum."

Grup bir haftalık bir gezi için Çarşamba günü Çin'e ulaştı.

Gezi, iki halk arasındaki etkileşimleri artırmak amacıyla değişim ve eğitim programları çerçevesinde beş yıl içinde 50.000 ABD'li genci Çin'e davet etmeyi hedefleyen geniş kapsamlı bir girişimin parçası olarak gerçekleştiriliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shijiazhuang kentinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

Uluslararası, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li Öğrenci ve Öğretmenler Çin'de Kültürel Etkinliğe Katıldı - Son Dakika

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