ABD\'li Sosyal Medya Fenomeni Çocuk İstismarından Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Ebeveynlik tavsiyeleri ile ünlü olan ABD'li sosyal medya fenomeni Ruby Franke ve iş ortağı Jodi Hildebrandt, "ebeveynlik yöntemleri" adı altında çocukları aç bırakmak sebebiyle çocuk istismarından hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Utah eyaletinde yargılanan Franke ve Hildebrandt, çocukları yemek, su ve yataktan mahrum bırakma gibi istismar suçlarından hakim karşısına çıktı.

İkili, haklarındaki suçlamalar nedeniyle her biri 1 ila 15 yıl arasında değişen dört ayrı hapis cezasına çarptırıldı ve Franke, istismar suçunu kabul etti.

Söz konusu suçlamalar için Utah yasalarına göre Franke'in en yüksek hapis cezasına çarptırılacağı öngörülüyor.

Utah savcısı Eric Clarke, Franke'in o dönemde 9 ve 11 yaşlarında olan iki çocuğunun "toplama kampı" koşullarında yaşadığını kaydetti.

Franke'in çocuklara su, yiyecek ve yatacak yer gibi ihtiyaçlara sık erişimi engellediğini belirten Clarke, 42 yaşındaki kadını topluma tehdit oluşturmakla suçladı.

Franke, 2015'de başlattığı "8 Passengers" adlı YouTube kanalı ile ün kazanmış ve çocuklarını aç bırakarak cezalandırma yöntemi kullandığı için sosyal medyada tepki toplamıştı.

Franke ve Hildebrandt, Ağustos 2023'te, Franke'in 12 yaşındaki çocuğunun Hildebrandt'ın evindeki bir pencereden kaçarak komşulardan su ve yemek istemesi sonrası gözaltına alınmıştı.

Olaya müdahale eden polis yetkilileri, çocuğun vücudunda ip kesiklerinin olduğunu aktarmıştı.