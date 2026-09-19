ABD'li yetkili, BM'de Netanyahu-Trump görüşme ihtimalini düşük gördü - Son Dakika
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ABD'li yetkili, BM'de Netanyahu-Trump görüşme ihtimalini düşük gördü

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İsmi açıklanmayan ABD'li yetkili, Trump'ın yoğun programı nedeniyle BM 81. Genel Kurulu'nda Netanyahu ile görüşme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Netanyahu'nun planlanan liderler arasında olmadığını belirten yetkili, ikili takvimin ayarlanmasının zor olduğunu aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın programının yoğunluğu nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.

The Times of Israel gazetesine konuşan ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Başbakan Netanyahu'nun gelecek hafta New York'taki BM 81. Genel Kurulu marjında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi planlanan liderler arasında yer almadığını söyledi.

Netanyahu ile Trump'ın takviminin bir ikili görüşme için ayarlanmasının pek mümkün görünmediğini belirten ABD'li yetkili, Trump'ın salı günü İngiltere, Meksika ve Japonya liderleriyle bir araya geldikten sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Washington'a döneceğini aktardı.

Ayrıca haberde, perşembe günü BM Genel Kurulu'nda konuşma yapması planlanan Netanyahu'nun sadece bir günlüğüne New York'ta kalmasının öngörüldüğü kaydedildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin The Times of Israel gazetesine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ABD programının henüz kesinleşmediği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise Netanyahu'nun gelecek hafta BM Genel Kurulu için New York'a geçmeden önce Teksas'ı ziyaret etmesi ve muhtemelen Elon Musk ile görüşmesinin beklendiği bildirildi.

Israel Hayom gazetesi, Trump'la görüşme ihtimali epey düşük görünen Netanyahu'nun New York'ta Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşeceğini bildirmişti.

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu için yapacağı ABD seyahatinde uçağının belediye başkanlığını Zohran Mamdani'nin yaptığı New York'a değil, New Jersey'deki Newark Havalimanı'na ineceği aktarılmıştı.

İsrail basınına konuşan ABD'li kaynaklar, söz konusu değişikliğin New York Belediye Başkanı Mamdani'nin "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." sözleriyle veya olası bir provokasyonla ilgili olduğu iddialarını reddetmişti.

Kaynak: AA
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