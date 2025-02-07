ABD: Lübnan'da Hizbullah Hükümette Yer Almayacak

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus, Lübnan'da kurulması beklenen yeni hükümette "Hizbullah'ın yer almayacağını" iddia etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşen Ortagus, görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ortagus, "ABD'de ve dünyadaki Lübnanlıları ülkenin geleceği konusunda hiç bu kadar coşkulu görmemiştim. Bunun büyük ölçüde Hizbullah'ın İsrail tarafından yenilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum." dedi.

"İsrail'e Hizbullah'ı yendiği için teşekkür ederim." diyen Ortagus, Lübnan halkı ve Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın da bu olayda rolü olduğunu ileri sürdü.

Ortagus, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam dahil herkesin "yolsuzluğu bitirmek konusunda kararlı olduğunu" belirtirken, "Hizbullah'ın hiçbir şekilde hükümette yer almayacağını" iddia etti.

Hizbullah'ın "silahsızlandırılmış ve askeri olarak yenilmiş" halde kalacağını ileri süren Ortagus, Lübnan'daki yeni yönetimin bunu sağlayacağını savundu.

Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşması gereği 18 Şubat'ta İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan tamamen çekileceğini söyleyen Ortagus, bu bölgeye Lübnan ordusunun konuşlanacağını ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile el sıkışan Ortagus'un İsrail'in sembolü olan Davut Yıldızı yüzük taktığı görülürken, olay sosyal medyada da tepkilere yol açtı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından Ortagus'a tepki

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Ortagus'un açıklamalarının "kendi bakış açısını yansıttığı" ve açıklamaların "Cumhurbaşkanlığını bağlamadığı" ifade edildi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.