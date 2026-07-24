ABD Malezya Büyükelçisini Çağırdı

ABD, Kuala Lumpur'un ülkede bulunan İsraillilerin sınır dışı edilmesine ilişkin politikası nedeniyle Malezya'nın Washington Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Bernama'nın haberine göre, Malezya'nın İsraillilere yönelik politikası bir kez daha Washington'ın gündemine geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Malezya'nın Washington Büyükelçisi Muhammed Şahrul İkram Yakub'u Bakanlığa çağırdı.

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ise yaptığı açıklamada, Yakub'un ülkesinin İsrail politikasının yeni olmadığını belirttiğini aktardı.

Hasan, "Bizim göçmen politikamız İsrail devletini ya da siyonist rejimi tanımamaktadır. Bu bizim uzun süreli duruşumuzdur. ABD ve İsrail vatandaşlığı olan bir kişi ABD pasaportu ile ülkemize girmişti, İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıkınca bu kişiden ülkeyi terk etmesini istedik." diye konuştu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 15 Temmuz'da hem İsrail hem de başka bir ülkenin vatandaşı olan ve ülkede yaşadığı ya da bulunduğu belirlenen kişilerin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.