ABD, Meksika'daki İki Karteli Terör Örgütü İlan Etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Meksika'da faaliyet gösteren iki yeni uyuşturucu kartelini yabancı terör örgütleri listesine dahil etti.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, Teksas sınırında faaliyet gösteren Juarez Karteli ile Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde faaliyet gösteren Los Viagras'ın yabancı terör örgütü olarak tanımlandığı belirtildi.

Açıklamada, kararın, ABD hükümetinin resmi gazetesi Federal Register'da yayımlandığı bildirildi.

Juarez Karteli ile Los Viagras'ın da listeye eklenmesiyle, ABD'nin yabancı terör örgütü olarak tanıdığı Meksika merkezli suç örgütü sayısı 6'ya yükseldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, söz konusu iki örgütün ya terör eylemleri gerçekleştirdiğini ya da ABD vatandaşlarının güvenliği ile ülkenin ulusal güvenliği, dış politikası veya ekonomisini tehdit edebilecek eylemlerde bulunma konusunda "ciddi risk oluşturduğunu" ifade etmişti.

Meksika'nın en eski uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinden biri olarak bilinen Juarez Karteli'nin, onlarca yıldır Meksika-ABD sınırındaki önemli geçiş noktalarından Ciudad Juarez'i kontrol ettiği belirtiliyor.

Terör listesine alınan Los Viagras'ın ise Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde faaliyet gösteren yerel bir suç örgütü olduğu kaydediliyor.