ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, büyük bankaların sermaye gerekliliklerine ilişkin teklifte değişiklik olabileceğini söyledi

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülkenin büyük bankalarının sermaye gerekliliklerine ilişkin önerilen teklifte, değişiklik olabileceğinin sinyalini verdi.

Powell, ABD Kongresinde yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ilk gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Bankacılık sisteminin dayanıklılığını artırmaya yönelik teklife dair önemli yorumlar aldıklarını ifade eden Powell, bunları dikkatle analiz ettiklerini anlattı.

Jerome Powell, teklif hakkındaki endişeleri de duyduklarına işaret ederek, "Teklifte geniş ve maddi değişiklikler olmasını bekliyorum." diye konuştu.

Henüz karar verme aşamasında olmadıklarının altını çizen Powell, ancak o noktaya gelindiğinde, bunu yapmaktan çekinmeyeceklerini, teklifin değiştirilmesinin "makul bir seçenek" olduğunu kaydetti.

Geçen yıl temmuz ayında, risk ağırlıklı varlıkların ölçümü ve büyük bankaların yasal sermaye gerekliliklerine yönelik teklif, Fed, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ortaklığında kamuoyunun görüşüne sunulmuştu.

Sektör temsilcileri, büyük bankaların sermaye gerekliliklerini önemli oranda artıracak teklifle ilgili endişelerini dile getirmişti.