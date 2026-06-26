ABD Mühimmat Stokları Kısa Vadede Yenilenemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Mühimmat Stokları Kısa Vadede Yenilenemiyor

26.06.2026 00:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump ve Pentagon, azalan mühimmat stoklarını artırmaya çalışıyor, ancak kısa vadede çözüm yok.

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanlığının (Pentagon), ordunun azalan mühimmat stoklarını yeniden güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunduğu ancak mevcut silah açığının kısa vadede kapatılmasının mümkün görünmediği öne sürüldü.

New York Times'a (NYT) konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi olan iki yetkili, ABD'nin İsrail-İran savaşı sırasında tükettiği silah ve mühimmat stoklarının durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Habere göre Trump ve Pentagon'un üst düzey yetkilileri, bu hafta gerçekleştirdikleri görüşmelerde mühimmat açığını gidermek amacıyla iki yönlü bir strateji üzerinde durdu.

Yetkililerin, bir yandan savunma şirketlerini tükenen silah sistemlerinin üretimini hızlandırmaya teşvik ettiği, diğer yandan da İran'a karşı yürütülen ve mühimmat tüketimini artıran operasyonlar için ek bütçe sağlanması amacıyla Kongre üzerinde baskı kurduğu belirtildi.

Gazete, mühimmat stoklarındaki açığın kapatılmasının "oldukça zorlu bir süreç" olacağını ve kısa vadede çözüm beklenmediğini aktardı. Haberde, adı açıklanmayan iki yetkiliye dayanılarak, çarşamba günü Beyaz Saray'da yapılan toplantıda savunma sanayisi temsilcilerinin Trump'tan üretim kapasitelerini artırabilmek için daha fazla mali destek talep ettiği ifade edildi.

Yetkililerden birine göre Trump, savunma şirketleriyle yaptığı önceki görüşmelere kıyasla daha uzlaşmacı bir tutum sergileyerek yönetiminin ek kaynak sağlamak için çalıştığını dile getirdi.

Ancak Trump yönetiminin savaş harcamaları için talep ettiği 70 milyar dolarlık ek fonun, Kongre'de ciddi bir muhalefetle karşılaşması bekleniyor.

Söz konusu teklifin Senato'dan geçebilmesi için hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların desteğine ihtiyaç duyuluyor. Ancak Demokratların büyük bölümü, karşı çıktıkları bir çatışmanın finansmanı için destek vermeyeceklerini daha önce açıklamıştı.

Pasifik'teki olası bir çatışma için endişe

Haberde ayrıca, "Pentagon'un karşı karşıya olduğu zorluklara ek olarak, her iki partiden bazı milletvekilleri de Trump'ın İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla yaptığı anlaşmaya şüpheyle yaklaşıyor ve başkan ile savunma bakanının savaşı başlatmış olmasına tepki gösteriyor." değerlendirmesine yer verildi.

İran'a karşı yürütülen savaşın Pentagon'un cephaneliğinde ciddi bir azalmaya yol açtığı öne sürülen haberde, ABD'nin, çatışma sürecinde Çin'e karşı olası bir savaş senaryosu için üretilen yaklaşık 1100 uzun menzilli gizli seyir füzesini kullandığı ve bu sayının, ABD envanterinde kalan toplam füze miktarına neredeyse eşit olduğu belirtildi.

Öte yandan, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) geçen ay yayımladığı değerlendirmede, ABD'nin İran'a yönelik olası senaryolar için yeterli mühimmat kapasitesine sahip olduğu, ancak azalan stokların Batı Pasifik'te yaşanabilecek muhtemel bir çatışma açısından önemli bir zafiyet oluşturduğu vurgulandı.

Değerlendirmede, "Bu nedenle, tüketilen mühimmat stoklarının yeniden oluşturulması için gereken süre, giderek daha büyük bir endişe kaynağı haline gelmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Mühimmat Stokları Kısa Vadede Yenilenemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

01:01
İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya’ya karşı tarih yazarak son 32’ye kaldı
İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya'ya karşı tarih yazarak son 32'ye kaldı
00:20
İstanbul’a geldi Vitor Pereira’dan Türkiye’ye ektirdiği saçlar hakkında yorum
İstanbul'a geldi! Vitor Pereira'dan Türkiye'ye ektirdiği saçlar hakkında yorum
23:41
Menajerinden Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta
Menajerinden Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta
22:52
Polis Akademisi’nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum“ diyaloğu güldürdü
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü
22:33
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu?
21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 01:09:10. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Mühimmat Stokları Kısa Vadede Yenilenemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.