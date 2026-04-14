ABD'nin Ablukasına Rağmen İran Gemileri Geçti

(ANKARA) - Uluslararası gemi takip platformlarından elde edilen verilere göre, ABD'nin İran limanlarına giriş-çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukası başlatmasının ardından İran bağlantılı dört gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

İngiltere merkezli BBC tarafından doğrulanan MarineTraffic verilerine göre, Hürmüz Boğazı'nı geçen İran bağlantılı dört gemiden ikisi İran limanlarına uğradı. Verilere göre, Christianna adlı bir dökme yük gemisi, İran'daki Bender İmam Humeyni Limanı'na uğradıktan sonra ablukanın başlamasının ardından dün, boğazdan geçti.

ABD yaptırımları altındaki Rich Starry adlı gemi ise yük taşıdığını bildirerek, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sharjah'tan doğuya doğru hareket etti ve gece saatlerinde boğazdan geçti. Yine ABD yaptırımlarına tabi olan tanker Murlikishan, Çin'in Lanshan limanından hareket ederek gece saatlerinde batı yönünde boğazda ilerledi. MarineTraffic'e göre geminin son konumu İran'ın Kiş Adası'nın doğusunda kaydedildi.

Bir diğer tanker gemisi Elpis ise İran'ın Buşehr limanından gelerek bugün boğazdan geçiş yaptı.

Söz konusu gemilerin konumlarını gizlemek amacıyla "spoofing" olarak bilinen sahte konum bilgisi yayıyor olabilecekleri de belirtiliyor.

ABD ordusu, dün 17.00 itibarıyla "İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm deniz trafiğini" abluka altına alacağını açıklamıştı. Ancak açıklamada, İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş serbestisinin engellenmeyeceği ifade edilmişti.