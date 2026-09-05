ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suveyda'daki gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirdi - Son Dakika
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suveyda'daki gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirdi

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suveyda'da Dürzilere yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, yeniden tırmanan gerginlik karşısında derin üzüntü duyduklarını belirtti. Barrack, barışçıl bir çözüm için diyalog ve itidal çağrısında bulundu ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Suveyda'da yeniden tırmanan gerginlik karşısında derin bir üzüntü duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde, Dürzilerin bir kısmına liderlik eden Hikmet el-Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı grupların düzenlediği saldırılara ilişkin paylaşım yaptı.

Büyükelçi Barrack, "Suveyda'da yeniden tırmanan gerginlik karşısında derin bir üzüntü duyuyoruz." ifadesini kullandığı paylaşımda, yaklaşık bir yıl önce, Suriye Dışişleri Bakanı (Esad Hasan) Şeybani ve Ürdün Dışişleri Bakanı (Eymen) es-Safedi ile Suveyda'da barışa yönelik "üçlü bir yol haritasını imzaladıklarını" belirterek, "Bu yol haritası, Dürzi topluluğuna vatandaşlığın tüm hak ve yükümlülüklerini tanıyarak, ilin Suriye'ye onurlu bir şekilde yeniden entegre edilmesini öngörüyordu. Bu yol, kederden başka bir yere götüren tek yoldur." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda, Suriye'deki Dürzilerin, "asil ve köklü" tarihe sahip bir halk olduğunu belirten Barrack, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak yönetişimin yokluğunda çeteler bu boşluğu dolduruyor ve bugün, zehirli niyetlere sahip çok az sayıda kişi kendi halkına sırt çeviriyor, keyfi olarak gözaltına alınarak evinden kovulan Atef Hunaidi gibi kişiler bunlara örnektir. Ekibimiz, Hunaidi ve bu topluluk içi şiddet kampanyasının ortasında kalan diğer kişilerle temas halindedir. Dürziler, Arap kabileleri ve Suveyda sınırları boyunca yer alan komşu ülkeler arasındaki işbirliği, hoşgörü ve anlayış bağları üzerine kurulmaya devam etmelidir. Çeşitli ve saygı duyulan kültürlere ve inançlara sahip tek bir ulus ve tek bir halk, toplumsal diyalog ve empati yoluyla etkileşim halinde olmalı ve şiddet içeren, düşüncesiz tepkileri ait oldukları yere, yani yalnızca ulus devletin eline bırakmalıdır."

Barrack paylaşımında, "Suriye hükümeti, geçen temmuz ayında kendi güçleri tarafından işlenen ağır suçlarla yüzleşmeye ve sorumluları mahkemeleri önünde hesap vermeye başladı. Umudun yönü budur ve bu süreç devam etmelidir. İleriye giden tek yol, hesap verebilirliği sağlayan, güvenliği yeniden tesis eden ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşüne ve tahrip edilenlerin yeniden inşasına yol açan bir diyalogdur." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, hem bölgede hem de dünyada hassas bir dönemde olunduğuna işaret eden Barrack, "Tüm taraflara, barışın cesur insanlardan her zaman beklediği iki ilkeyi hatırlatıyoruz, eylemlerde itidal ve samimi iletişim. Konuşmanın alternatifi zafer değildir. Sadece bir sonraki yas dönemidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Ankara, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suveyda'daki gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirdi - Son Dakika

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