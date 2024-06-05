ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi

ABD\'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi

Lübnan ordusunun açıklamasına göre, Suriye uyruklu bir kişi ABD Büyükelçiliğine ateş açtı. Saldırgan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor. Büyükelçilik çevresinde güvenlik önlemleri alındı. ABD Büyükelçiliği ise hafif silahlarla ateş açıldığını bildirdi. Başbakan Mikati, saldırıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Lübnan medyası, saldırganlardan birinin öldürüldüğünü iddia etti.

05.06.2024 12:09
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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğine ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Büyükelçilik çevresine konuşlandırılan ordu birliklerinin çevrede inceleme yaptığı ve bölgenin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Öte yandan, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamada da büyükelçiliğin girişine yakın bir yerde "hafif silahlarla ateş açıldığı" bildirildi.

Açıklamada, "Lübnan Ordusu, İç Güvenlik Birimleri ve güvenlik ekibimizin hızlı tepkisi sayesinde Büyükelçiliğimiz ve ekibimiz güvende." ifadelerine yer verildi.

Soruşturmaların devam ettiği ve Lübnan'daki kolluk kuvvetleriyle yakın temasın sürdüğü kaydedildi.

Mikati'den "olaya karışanların yakalanması için çalışmaların sürdüğü" mesajı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de yaptığı yazılı açıklamada, ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve olaya karışanların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Açıklamaya göre, Mikati, Savunma Bakanı Maurice Slim ve Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile görüşmelerde bulundu.

Mikati ayrıca ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Anne Johnson'ın Lübnan dışında bulunması nedeniyle büyükelçilik çalışanlarıyla telefonda görüştü.

Lübnan basını "saldırganlardan birinin öldüğünü" iddia etti

Beyrut merkezli LBCI TV'nin de aralarında bulunduğu Lübnan medyası ise saldırganlardan birinin öldürüldüğünü, diğerinin yaralı şekilde gözaltına alındığını iddia etti.

Haberlerde, saldırıda büyükelçilik korumalarından birinin yaralandığı, üçüncü saldırganın yakalanması için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Söz konusu iddialara ilişkin Lübnan'daki resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika

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