ABD'nin Büyükelçiliği, Avustralya'nın algoritma tasarısına 'sansür' uyarısında bulundu - Son Dakika
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ABD'nin Büyükelçiliği, Avustralya'nın algoritma tasarısına 'sansür' uyarısında bulundu

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ABD'nin Büyükelçiliği, Avustralya'nın algoritma devre dışı bırakma seçeneği öngören tasarısına 'ciddi endişelerini' bildirdi. Görüşte, muğlak 'zarar' tanımının bakış açısına dayalı sansüre yol açabileceği, seçeneğin Avustralya dışı kullanıcıları etkileyebileceği savunuldu.

ABD, Avustralya'nın kullanıcılara algoritmaları devre dışı bırakma imkanı tanıyan yasa tasarısını eleştirerek, bunun "sansür" anlamına gelebileceğini savundu.

ABD'nin Canberra Büyükelçiliği, Avustralya'nın kullanıcıları zararlı içerikten korumak amacıyla algoritmaları devre dışı bırakma seçeneği sunmayı öngören yasa tasarısına ilişkin görüş bildirdi.

Görüşte, ABD'nin yasa tasarısıyla ilgili "ciddi endişeleri" olduğu belirtilerek, "zarar" kavramına ilişkin muğlak tanımları uygulanmasına izin verilmesinin "bakış açısına dayalı sansüre" yol açabileceği savunuldu.

Algoritmalardan çıkma seçeneğinin düzenleyicilere teknoloji şirketlerine "katı, herkese uyan, tek tip platform tasarım gereklilikleri" dayatma imkanı verebileceği aktarılan görüşte, bunun Avustralya dışındaki kullanıcıları da etkileyebileceği belirtildi.

Albanese: Mesele insanlara kontrolü yeniden vermek

ABC News'un haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, söz konusu iddialara yanıt verdi.

Albanese, "Mesele, devletin kontrolü değil; mesele insanlara cihazlarında neye erişecekleri konusunda kontrolü yeniden vermek." açıklamasında bulundu.

Avustralya'nın söz konusu yasa tasarısına göre, teknoloji şirketleri kullanıcıları zararlı içerikten korumak amacıyla algoritmaları devre dışı bırakma seçeneği sunmadıkları takdirde ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriAvustralyaAlgoritmaTeknolojiPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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