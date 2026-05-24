ABD'nin Caracas'ta Tatbikatı

24.05.2026 01:56
ABD Büyükelçiliği, Caracas'ta tahliye tatbikatı yaptı, helikopterlerle askeri müdahale simüle edildi.

ABD'nin Caracas Büyükelçiliği, iki helikopterin katılımıyla tahliye amaçlı bir tatbikat gerçekleştirdi.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ın Baruta semtindeki ABD Büyükelçiliğinde düzenlenen tahliye amaçlı tatbikatta, dikey iniş-kalkış ve yatay uçuş kabiliyetine sahip MV-22 Osprey tipi askeri hava araçları kullanıldı.

Tatbikat kapsamında askeri personel taşıyan hava araçları büyükelçilik çevresinde uçuş yaparken, itfaiye ve ambulans ekipleri de diplomatik misyon binasına girdi.

ABD'nin Caracas Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Şu anda Caracas'taki ABD Büyükelçiliği'nde bir Amerikan askeri müdahale tatbikatı gerçekleştiriliyor. Ordunun hızlı müdahale kapasitesinin korunması, hem Venezuela'daki hem de dünya genelindeki misyon hazırlığımızın temel unsurlarından biridir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de konuya ilişkin açıklamasında, iki hava aracının başkent Caracas semalarında kontrollü uçuşlar gerçekleştireceğini ve diplomatik misyonun dağlık bölgede bulunan yerleşkesine iniş operasyonları yapacağını belirtti.

Venezuela hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu faaliyetin, tatbikat uçuşlarına izin verilmesi ve denetlenmesinden sorumlu Venezuela havacılık otoriteleri ile güvenlik ve müdahale protokollerinde görev alan diğer kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğü ifade edildi.

Öte yandan ABD tatbikatı öncesinde, Caracas'ın farklı bir noktasında toplanan Chavez yanlısı az sayıdaki gösterici protesto düzenledi.

Göstericilerin açtığı Venezuela bayrağında ise "Yanki tatbikatına hayır" (ABD tatbikatına hayır) ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
