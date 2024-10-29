ABD'nin Füze Stokları Endişe Veriyor

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ABD'nin İsrail'in savunmasına destek için Orta Doğu'da hava savunma füzeleri kullanmasının, talep artarken ülkedeki hava savunma sistemi stoklarını azalttığı, bunun da Pasifik'te olası bir çatışmaya hazırlık açısından endişe yarattığı belirtildi.

Yetkililer ve uzmanlar, ABD'nin hava savunma sistemine ilişkin Wall Street Journal (WSJ) gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin İsrail topraklarını korumak amacıyla genellikle gemilerden fırlatılan çeşitli tipte, 100'den fazla füzesavar silah özelliğindeki Standart Füze kullandığını belirten yetkililer, Yemen'deki Husilerin saldırılarına karşı da hava savunma füzeleri kullandığına dikkati çekti.

Yetkililer, Orta Doğu'da füze ve insansız hava araçlarını vurmak için kullanılan füzesavar silahların, ABD'nin Pasifik'teki askeri hazırlığı açısından endişelere yol açtığını vurguladı.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Stimson Merkezinden Elias Yousif, ABD'nin hem Avrupa'da hem de Orta Doğu'da "büyük ölçekli yıpratma savaşı" için tasarlanmış bir savunma sanayisi üssü geliştirmediğini söyledi.

Yousif, "Bu savaşların her ikisi de ABD savunma planlamasının bir parçası olmayan, uzun süreli çatışmalar." dedi.

Uzmanlar ve yetkililer, ABD'nin son yıllarda önleyici füze stokları oluşturduğunu ancak Orta Doğu'da bir ayda bu türde onlarcasını kullandığını ve üretim kapasitesinin bu hıza yetişemediğini kaydetti.

ABD donanmasına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD gemileri, İsrail'e ve Kızıldeniz'den geçen gemilere yönelik saldırıları engellemek için 1,8 milyar dolardan fazla değerde önleyici füze fırlattı.

Bir Kongre üyesi, harcananların yerine yenisi koymanın aylar aldığını ve çok yüksek maliyetlere yol açtığını söyledi.

Yetkililer, ABD'nin İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırısında "bir düzine" Standart Füze fırlattığını ve diğer hava savunma sistemlerini kullandığını ancak Amerikan ve İsrail güçlerinin, önleyici füze stoklarından daha fazla harcamamak için değerli tesisleri vurmayacağını bildikleri İran'ın 180 füzesinden bir kısmının geçişine izin verdiğini anlattı.

Pentagon yetkilileri, planlarının Standart Füzelerin mevcut genel üretim seviyelerini korumak olduğunu ancak daha yenilerini finanse etmek için bazı eski versiyonlarında kesintiye gidileceğini belirtti.

Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfında Kıdemli Direktör olarak görev yapan emekli Tuğamiral Mark Montgomery de Orta Doğu'da önleyici füzeler gibi silahların yoğun kullanımının, Pentagon'un Pasifik'teki savaşma kabiliyetini riske attığını ifade etti.

Montgomery, "Bir senenin Standart Füzelerini harcıyoruz, bunlar Çin için kendimizi yeniden silahlandırmanın bir parçası olması gereken standart füzeler. Yani yüzde 100, bir kez daha Orta Doğu'da, Pasifik'teki operasyonları yürütmek için donanmanın hazır olma durumunu geriye çektik." değerlendirmesini yaptı.