ABD'nin Füze Stokları Endişe Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'nin Füze Stokları Endişe Veriyor

ABD'nin Orta Doğu'daki füze kullanımı, Pasifik hazırlıklarını riske atıyor ve stoklar azalıyor.

29.10.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İsrail'in savunmasına destek için Orta Doğu'da hava savunma füzeleri kullanmasının, talep artarken ülkedeki hava savunma sistemi stoklarını azalttığı, bunun da Pasifik'te olası bir çatışmaya hazırlık açısından endişe yarattığı belirtildi.

Yetkililer ve uzmanlar, ABD'nin hava savunma sistemine ilişkin Wall Street Journal (WSJ) gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin İsrail topraklarını korumak amacıyla genellikle gemilerden fırlatılan çeşitli tipte, 100'den fazla füzesavar silah özelliğindeki Standart Füze kullandığını belirten yetkililer, Yemen'deki Husilerin saldırılarına karşı da hava savunma füzeleri kullandığına dikkati çekti.

Yetkililer, Orta Doğu'da füze ve insansız hava araçlarını vurmak için kullanılan füzesavar silahların, ABD'nin Pasifik'teki askeri hazırlığı açısından endişelere yol açtığını vurguladı.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Stimson Merkezinden Elias Yousif, ABD'nin hem Avrupa'da hem de Orta Doğu'da "büyük ölçekli yıpratma savaşı" için tasarlanmış bir savunma sanayisi üssü geliştirmediğini söyledi.

Yousif, "Bu savaşların her ikisi de ABD savunma planlamasının bir parçası olmayan, uzun süreli çatışmalar." dedi.

Uzmanlar ve yetkililer, ABD'nin son yıllarda önleyici füze stokları oluşturduğunu ancak Orta Doğu'da bir ayda bu türde onlarcasını kullandığını ve üretim kapasitesinin bu hıza yetişemediğini kaydetti.

ABD donanmasına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD gemileri, İsrail'e ve Kızıldeniz'den geçen gemilere yönelik saldırıları engellemek için 1,8 milyar dolardan fazla değerde önleyici füze fırlattı.

Bir Kongre üyesi, harcananların yerine yenisi koymanın aylar aldığını ve çok yüksek maliyetlere yol açtığını söyledi.

Yetkililer, ABD'nin İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırısında "bir düzine" Standart Füze fırlattığını ve diğer hava savunma sistemlerini kullandığını ancak Amerikan ve İsrail güçlerinin, önleyici füze stoklarından daha fazla harcamamak için değerli tesisleri vurmayacağını bildikleri İran'ın 180 füzesinden bir kısmının geçişine izin verdiğini anlattı.

Pentagon yetkilileri, planlarının Standart Füzelerin mevcut genel üretim seviyelerini korumak olduğunu ancak daha yenilerini finanse etmek için bazı eski versiyonlarında kesintiye gidileceğini belirtti.

Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfında Kıdemli Direktör olarak görev yapan emekli Tuğamiral Mark Montgomery de Orta Doğu'da önleyici füzeler gibi silahların yoğun kullanımının, Pentagon'un Pasifik'teki savaşma kabiliyetini riske attığını ifade etti.

Montgomery, "Bir senenin Standart Füzelerini harcıyoruz, bunlar Çin için kendimizi yeniden silahlandırmanın bir parçası olması gereken standart füzeler. Yani yüzde 100, bir kez daha Orta Doğu'da, Pasifik'teki operasyonları yürütmek için donanmanın hazır olma durumunu geriye çektik." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Füze Stokları Endişe Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 “Gürültü yapıyorsun“ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor "Gürültü yapıyorsun" deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 23:56:25. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Füze Stokları Endişe Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.