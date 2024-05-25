ABD'nin Gazze'deki geçici limanının bir parçası karaya oturdu - Son Dakika
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ABD'nin Gazze'deki geçici limanının bir parçası karaya oturdu

ABD\'nin Gazze\'deki geçici limanının bir parçası karaya oturdu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ABD tarafından geçen hafta kurulan geçici limanın bir parçası, şiddetli rüzgar nedeniyle İsrail'in Aşdod kentine doğru sürüklendi. Ayrılıp sürüklenen parça, İsrail'in Aşdod kentinde karaya oturdu. İsrail Deniz Kuvvetlerinin, ayrılan parçanın yeniden yerine entegresine yardımcı olduğu aktarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ifade edildi. Geçici liman, 17 Mayıs'ta açılmıştı ve yaşanan sorunlar nedeniyle yardımlar birkaç günlüğüne askıya alınmıştı.

25.05.2024 21:47
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ABD tarafından geçen hafta kurulan geçici limanın bir parçasının şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, ABD'nin Gazze Şeridi'nde kurduğu geçici yüzer limanın bir parçası, şiddetli rüzgar nedeniyle İsrail'in Usdud (Aşdod) kentine doğru sürüklendi.

Ayrılıp sürüklenen parça, İsrail'in Aşdod kentinde karaya oturdu. İsrail Deniz Kuvvetlerinin, ayrılan parçanın yeniden yerine entegresine yardımcı olduğu aktarıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Geçici liman, 17 Mayıs'ta açılmıştı

Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, 1000 ABD hizmet personeliyle 17 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

Yaşanan sorunlar nedeniyle geçici limandan gelen yardımlar birkaç günlüğüne askıya alınmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 17 Mayıs'tan bu yana geçici limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını bildirmişti.

BM, geçici limanın sadece kara yoluna takviyede bulunabileceğini, tek başına yeterli olmayacağını ifade ediyor.

Kaynak: AA

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