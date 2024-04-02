ABD'nin Georgia eyaletinde FBI merkezine araçla saldırı

NEW ABD'nin Georgia eyaletinde aracıyla Federal Soruşturma Bürosu (FBI) merkezinin güvenlik bariyerlerine çarpan sürücü gözaltına alındı.
FBI yetkilileri, bir kişinin aracıyla Atlanta kentindeki bölge binasına izinsiz girmeye çalıştığını ve güvenlik bariyerlerine çarptığını açıkladı.
Bir FBI sözcüsü, medyaya yaptığı açıklamada, polisin şüpheliyi gözaltına aldığı ve herhangi bir yaralanma olmadığı bilgisini paylaştı.
Sosyal medyada paylaşılan videoda, SUV tipi bir aracın FBI binasının girişindeki bariyerlere çarptığı ve ön kısmında büyük hasar oluştuğu görülüyor.
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