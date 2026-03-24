ABD'nin Hava Saldırısında 15 Haşdi Şabi Mensubu Öldürüldü

ABD'nin Irak'ın Enbar vilayetine düzenlediği hava saldırısında İran'a yakın Haşdi Şabi'nin 15 mensubunun öldüğü bildirildi.
Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin hava saldırısında Enbar'daki Haşdi Şabi Operasyonları Komutanı Saad Devay el-Buayci ile 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Saldırıda yaşamını yitirenler için başkent Bağdat'ta cenaze töreni düzenleneceği duyuruldu.
