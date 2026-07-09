ABD'nin Huzistan'a Hava Saldırısı

ABD'nin İran'ın Huzistan eyaletine düzenlediği hava saldırılarında 3 Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Huzistan Devrim Muhafızları Komutanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
ABD'nin sabah saatlerinde Huzistan'ın bazı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarından Hüseyin Amuri ile Said Tevekkülizade ve milis gücü Besic üyesi Muhsin Necati'nin öldüğü belirtildi.
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