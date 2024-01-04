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ABD'nin Iowa eyaletinde okul saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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ABD'nin Iowa eyaletinde okul saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Iowa eyaletinde bulunan Perry Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan ölü ele geçirildi ve 3 kişi yaralandı. Saldırı, okulda az sayıda öğrenci ve öğretmen bulunduğu bir zamanda gerçekleşti. Polis, olaya 7 dakika içinde müdahale etti ve yaralılar tedavi altına alındı. Saldırı, eyaletteki Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerine yakın bir zamanda ve parti kongrelerinin yapıldığı bölgeye yakın bir yerde gerçekleşti.

ABD\'nin Iowa eyaletinde okul saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı
04.01.2024 - 20:57,
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NEW ABD'nin Iowa eyaletinde bir okula düzenlenen silahı saldırıda, zanlı ölü ele geçirilirken, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Emniyet yetkilileri, basın açıklamasında, Perry Lisesi'ndeki olayda, kendini yaralayan saldırganın bir süre sonra hayatını kaybettiğini, ayrıca, iki öğrenciyle birlikte bir okul yöneticisinin yaralandığını belirtti.

Dallas İlçe Şerifi Adam Infante, saldırı ders saatinden önce gerçekleştiği için okulda az sayıda öğrenci ve öğretmen bulunduğu bilgisini paylaştı.

Infante, polisin olaya 7 dakika içinde müdahale ettiğini aktarırken, Des Moines'teki Methodist Tıp Merkezi yetkilileri, yaralıların tedavi altına olduğunu açıkladı.

Saldırı, 2024 Başkanlık yarışı için eyalette Cumhuriyetçi Parti'nin 15 Ocak'taki ön seçimlerine yakın bir zamanda ve parti kongrelerinin yapıldığı bölgeye çok uzak olmayan bir yerde düzenlendi.

Kaynak: AA
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