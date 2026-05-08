ABD'nin İran'a Hava Saldırıları

08.05.2026 01:31
CENTCOM, İran'ın donanma unsurlarına saldırılarına karşı hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD donanma unsurlarına "herhangi bir tahrik olmadan" saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılara "savunma amaçlı" karşılık verdiklerini iddia etti.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun İran'ın Keşm Limanı ve Bender Abbas'a yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu hava saldırılarının "İran'ın herhangi bir tahrik olmadan yaptığı saldırılara karşı meşru müdafaa amaçlı" gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "7 Mayıs'ta ABD donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne doğru ilerlerken, ABD güçleri İran'ın herhangi bir tahrik olmadan yaptığı saldırıları engelledi ve meşru müdafaa amaçlı saldırılarla karşılık verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran'ın çok sayıda füze, insansız hava aracı ve küçük botlarla saldırılar düzenlediği iddia edilerek, ABD donanmasına ait hiçbir unsurun vurulmadığı vurgulandı.

ABD donanmasının söz konusu saldırıların kaynağı olduğu tespit edilen İran askeri tesislerini hedef aldığı ifade edilen açıklamada, hangi bölgelerin hedef alındığı ise paylaşılmadı.

Açıklamada, "gerginliğin tırmanmasının istenmediği ancak CENTCOM'un "ABD güçlerini korumaya" devam edeceği kaydedildi.

Fox News kanalı, üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD ordusunun İran'ın Keşm Limanı ile Bender Abbas'a hava saldırıları düzenlediğini ancak bunun "ABD için ateşkesin sona erdiği anlamına gelmediğini" iddia etmişti.

Kaynak: AA

