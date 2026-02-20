ABD'nin İran'a Olası Saldırı Planları - Son Dakika
ABD'nin İran'a Olası Saldırı Planları

20.02.2026 10:32
WSJ, ABD'nin İran'a sınırlı saldırılarla başlayacağını ve şiddeti artıracağını iddia etti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İran'a olası saldırılarını önce daha sınırlı kapsamda başlatacağını ve Tahran yönetimi nükleer programı konusunda anlaşmaya varana kadar saldırıların şiddetini kademeli olarak artıracağını iddia etti.

WSJ'nin haberine göre, ABD yönetimi, Tahran'ı nükleer programı konusunda anlaşmaya zorlamak için saldırı seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor.

Gazeteye konuşan kaynaklar, yetki verilmesi halinde birkaç gün içinde düzenlenebilecek ilk saldırıda birkaç askeri noktanın veya hükümet tesisinin hedef alınacağını söyledi.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Tahran'ın bu ilk saldırının ardından Washington'ın taleplerini yerine getirmemesi halinde operasyonun kapsamının aşamalı olarak genişletileceğini belirtti.

ABD'li yetkililer ise son dönemdeki görüşmelerin büyük ölçekli saldırı planlarına daha çok odaklandığını ancak nihai kararın henüz alınmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini belirterek "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." demişti.

Kaynak: AA

