ABD'nin İran'a Saldırıları Başladı - Son Dakika
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ABD'nin İran'a Saldırıları Başladı

ABD\'nin İran\'a Saldırıları Başladı
14.07.2026 23:31
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ABD ordusu, İran'ın güneyine hava saldırıları düzenledi, İran basınında patlama haberleri var.

ABD ordusunun İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından, İran basını ülkenin güneyinde farklı noktalarda patlamalar meydana geldiğini aktardı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD, ülkenin güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Huzistan ve Hürmüzgan eyaletlerine saldırı düzenledi.

Hürmüzgan eyaletindeki Sirik ve Behbehan kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu belirtilirken, Bender Abbas kentine saldırıların devam ettiği kaydedildi.

ABD ordusu İran'a karşı ek hava saldırıları düzenlediğini ve İran'a yönelik deniz ablukasının da TSİ 23.00'te (ABD doğu saatiyle 16.00) yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İran'a Saldırıları Başladı - Son Dakika

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