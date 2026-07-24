ABD'nin İran'a Saldırıları Devam Ediyor

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarında gece boyunca İsfahan, Yezd, Loristan, Sistan-Beluçistan, Hürmüzgan, Fars ve Huzistan eyaletlerindeki çeşitli noktaların hedef alındığı belirtildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, ABD ordusu ülkeye yönelik saldırılarına gece saatlerinde de devam etti.

Saldırılarda İsfahan eyaletinin merkezi İsfahan kenti, Loristan eyaletine bağlı Hürremabad ve Burucerd, Sistan-Beluçistan eyaletindeki Kunarek, Hürmüzgan eyaletindeki Keşm Adası, Cask ve Bender Abbas, Huzistan eyaletindeki Endimeşk, Umidiye ve Ahvaz ile Yezd eyaletindeki Yezd kenti ve Fars eyaletine bağlı Firuzabad hedef alındı.

Bender Abbas'a düzenlenen saldırıda 2, Hürremabad kentine gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında da 2 kişi yaralandı.

Huzistan Valiliği, Ahvaz kentine düzenlenen ABD saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı.