ABD'nin İran'a Saldırısı: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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ABD'nin İran'a Saldırısı: 2 Ölü, 3 Yaralı

13.07.2026 14:43
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ABD, İran'ın Abadan kentine saldırdı; 2 ölü, 3 yaralı. İran ordusu misilleme saldırıları başlattı.

ABD güçlerinin, İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan Huzistan eyaletindeki Abadan kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fars Haber Ajansına göre, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Hayati, yerel saatle 13.45'te ABD tarafından fırlatılan mühimmatın Abadan kentine isabet ettiğini belirtti.

Huzistan Vali Yardımcısı Hayati, ilk belirlemelere göre saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik "saldırma kapasitesini zayıflatmak" amacıyla gece yarısından sonra yeni saldırılar başlattığını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğu bildirilmişti.

Söz konusu saldırılarda, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde 1 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, İsfahan'a bağlı Nain ilçesinde ise 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İran ordusu ise ABD saldırılarına karşılık, bölgedeki "düşman üslerini" hedef alan geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İstanbul, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İran'a Saldırısı: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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