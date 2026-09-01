ABD'nin İran'daki düğün evini vurduğu saldırıda 2 kişi öldü, 50 kişi yaralandı - Son Dakika
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ABD'nin İran'daki düğün evini vurduğu saldırıda 2 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

ABD\'nin İran\'daki düğün evini vurduğu saldırıda 2 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
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ABD, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesindeki Kuheştek kentinde bir düğün konutunu hava saldırısıyla hedef aldı. Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreni düzenlenen bir konutu vurması sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Nefisi, ABD'nin düğün evine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Vali Yardımcısı Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentine düzenlediği hava saldırısında bir düğün evini vurması sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin yaralandığını belirtti.

Nefisi, yaralıların çeşitli hastanelere intikal ettirildiği bilgisini verdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

İran devlet televizyonu, Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığını duyurmuştu.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef aldığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İran'daki düğün evini vurduğu saldırıda 2 kişi öldü, 50 kişi yaralandı - Son Dakika

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