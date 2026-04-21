ABD'nin İran ile Nükleer Müzakereleri

21.04.2026 16:57
ABD, İran'ın nükleer programı için moratoryum süresini 10 yıla düşürmeye şartlı olarak istekli.

Pakistan hükümetinden yetkililer, ABD hükümetinin, İran'ın nükleer programını askıya almaya yönelik iddia edilen moratoryumun süresinin 10 yıla düşürülmesine "şartlı olarak istekli" olduğunu belirtti.

Pakistan hükümetinden ismi açıklanmayan iki yetkili, başkent İslamabad'da ABD ile İran arasındaki müzakerelerin beklenen ikinci turu öncesinde AA muhabirine açıklama yaptı.

Yetkililer, İran'ın nükleer programının askıya alınmasına yönelik ABD'ye teklif ettiği öne sürülen moratoryuma ilişkin konuştu.

Kıdemli bir hükümet yetkilisi, "Washington'ın önceliği, yaptırımların hafifletilmesi ve İran'ın dondurulan mali varlıklarının çözülmesi karşılığında İran'ın uranyum zenginleştirme programının en az 20 yıl süreyle askıya alınmasıdır." ifadesini kullandı.

Öte yandan yetkililer, "Washington'un İran'dan nükleer silah endişelerine ilişkin güçlü garantiler alması halinde moratoryum süresini 20 yıldan 10 yıla düşürmeye şartlı olarak istekli olduğunu" gösterdiğini belirtti.

Yetkililer, ABD'nin sunduğu diğer teklifler arasında, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun 10 yıllığına "ABD veya üçüncü bir ülkeye" transfer edilmesinin de yer aldığını aktardı.

İran'ın, ABD'nin teklifine henüz yanıt vermediğini dile getiren yetkililer, Pakistan'ın da nükleer mesele konusunda iki ülke arasındaki fikir ayrılığını çözmek için çalıştığını ifade etti.

Yetkililer, Pakistan'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ortaklığındaki dört ülkenin İran'ın nükleer programını denetlenmesine yönelik teklifini ise Tahran'ın olumlu karşıladığını savundu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir yetkili de tarafların "görünüşteki katılığına" rağmen "orta yolu" bulmalarının beklendiğini söyledi.

Müzakerelerde son durum

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaşın ardından 8 Nisan'da ABD ile İran arasında geçici ateşkes ilan edilmişti.

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

Katar'ın Al Jazeera televizyonu, Pakistanlı yetkiliye dayandırdığı haberinde, İranlı "ön müzakere heyetinin" ABD ile müzakereler için İslamabad'a geldiğini iddia etmişti.

İran ise söz konusu iddiayı ne doğrulamış ne de İslamabad'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli" olduğunu ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.

ABD basınında ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yürütülecek görüşmelere katılmak üzere bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

