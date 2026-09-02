ABD'nin İran'ın Sirik ilçesinde düğün evine düzenlediği saldırıda yaralı sayısı 68'e çıktı
Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir düğün töreni düzenlenen konutu vurması sonucu yaralananların sayısının 68'e yükseldiğini açıkladı. Nefisi, saldırıda daha önce en az 4 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin yaralandığını belirtmişti. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.
Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreni düzenlenen bir konutu vurması sonucu yaralananların sayısının 68'e yükseldiğini söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Nefisi, ABD'nin düğün evine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.
Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentine düzenlediği hava saldırısında bir düğün evini vurması sonucu yaralananların sayısının 68'e çıktığını belirtti.
Hürmüzgan Vali Yardımcısı Nefisi, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef alması sonucu en az 4 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını ifade etmişti.
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