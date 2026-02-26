ABD'nin İran Operasyonları Stokları Tüketebilir - Son Dakika
ABD'nin İran Operasyonları Stokları Tüketebilir

26.02.2026 12:18
Politico, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının silah stoklarını riske atabileceğini duyurdu.

(ANKARA) - Washington merkezli Politico'nun ABD Kongresi üyeleri ve Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD'nin İran'a yönelik yürüteceği olası askeri operasyonlar, Amerikan ordusunun kritik silah ve mühimmat stoklarını hızla tüketme riski taşıyor.

Pentagon yetkilileri ve Kongre üyeleri, İran'a yönelik olası yeni saldırıların hem ABD'nin savunma kapasitesini zorlayabileceği hem de bölgedeki Amerikan askerlerini daha savunmasız hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.

Haberde, özellikle hava savunma sistemlerinde kullanılan Patriot, THAAD ve Standard Missile-3 (SM-3) önleyici füzelerinin son dönemde yoğun şekilde kullanıldığı, savunma sanayisinin ise bu mühimmatları aynı hızda üretemediği belirtildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in de ocak ayından bu yana hava savunma füzelerindeki azalmaya dikkat çektiği belirtildi. ABD'nin İran'a yönelik haziran ayındaki saldırısını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı operasyonları denetleyen Caine, İran'a yönelik yeni bir saldırı konusunda Trump'ın önemli danışmanları arasında görülüyor.

Politico'ya konuşan yetkililer, İran'dan gelebilecek uzun süreli ve yoğun bir misillemenin, ABD'nin bölgedeki on binlerce askerini füze saldırılarına karşı yeterince koruyamayacağı bir tablo yaratabileceğini savundu.

Haberde ayrıca bazı Kongre üyelerinin, İran'la yaşanabilecek geniş çaplı bir çatışmanın, Ukrayna'ya ve diğer müttefiklere sağlanan askeri destek üzerinde de baskı yaratabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel ABD'nin İran Operasyonları Stokları Tüketebilir

SON DAKİKA: ABD'nin İran Operasyonları Stokları Tüketebilir - Son Dakika
