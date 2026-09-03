ABD'nin İran stratejisi kapsamında asker konuşlandırma süresi sessizce uzatıldı iddiası - Son Dakika
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ABD'nin İran stratejisi kapsamında asker konuşlandırma süresi sessizce uzatıldı iddiası

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, İran'a karşı bölgedeki askerlerin görev süresini uzattığı öne sürüldü. WSJ'ye konuşan kaynaklara göre, bu adım Trump'ın askeri stratejisinin parçası ancak askerler ve aileleri üzerinde baskı oluşturuyor. Hava savunma birliklerinin konuşlanma süreleri 9 aydan 12 aya çıkarıldı, 82.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, İran'a karşı bölgede konuşlandırılan ABD askerlerinin görev süresini uzattığı iddia edildi.

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan konuya yakın kaynaklar, Bakan Hegseth'in, Hürmüz Boğazı çevresinde "asker konuşlandırmalarının süresini sessizce uzattığını" ileri sürdü.

Kaynaklar, Hegseth'in bu adımının, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı seçeneklerini çoğaltmak için ortaya koyduğu askeri stratejinin parçası olduğunu ancak bu durumun askerler ve aileleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Gazetenin haberinde, "Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, çatışma uzadıkça Pentagon'un (Savunma Bakanlığı) konuşlandırma planları da uzuyor. Savaş gemisi mürettebatı, hava savunma birlikleri ve paraşütçüler de dahil olmak üzere birçok kuvvetin bölgede beklenenden daha uzun süre kalması emrediliyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, ABD'li komutanların asker ailelerine gönderdiği bir mektubun incelendiği ve Pentagon'un 82. Hava İndirme Tümeninin unsurlarını 2027'ye kadar Orta Doğu'da tutabileceği sonucuna varıldığına işaret edildi.

Söz konusu kaynaklardan bir diğeri ise ABD ordusunun, İran'ın füzelerini ve insansız hava araçlarını püskürtmek için "yoğun baskı altında çalıştığını" ve ordu hava savunma birliklerinin standart konuşlanma sürelerinin 9 aydan 12 aya çıkarıldığını öne sürdü.

ABD yaklaşık 6 ay önce İran'a karşı saldırı başlattığında, Savunma Bakanı Pete Hegseth, uzun sürecek bir çatışmadan kaçınmak için İran'a "hızlı ve kararlı bir darbe indirme" sözü vermişti.

ABD basınında, Pentagon'un bölgede 50 bin kişilik bir varlığı sürdürdüğü ve halihazırda Orta Doğu'daki denizlerde, iki uçak gemisi ve 13 güdümlü füze destroyeri dahil 19 savaş gemisi bulundurduğu bilgileri yer alıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İran stratejisi kapsamında asker konuşlandırma süresi sessizce uzatıldı iddiası - Son Dakika

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