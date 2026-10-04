ABD'nin İsrail'deki yaklaşık 3 bin askerine ek asker ve uçak göndereceği iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin İsrail'deki yaklaşık 3 bin askerine ek asker ve uçak göndereceği iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail basınında, ABD'nin İsrail'deki yaklaşık 3 bin askerine ek olarak gelecek haftalarda asker ve uçak göndereceği iddia edildi. Haberde, İsrail ordusunun İran'la olası yeni çatışmaya karşı hazırlık yaptığı da belirtildi.

İsrail basınında ABD'nin, Orta Doğu'da olası gerilime karşı hazırlık kapsamında İsrail'e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

İsrail merkezli "Walla" internet sitesinin haberinde, ABD ordusunun halihazırda İsrail'in çeşitli bölgelerinde yaklaşık 3 bin askerinin bulunduğu ve ABD askerlerinin hava savunma sistemlerinin işletilmesinin yanı sıra pilot, destek ve lojistik personeli ile askeri karargahlarda görev yapan unsurlardan oluştuğu belirtildi.

Haberde, ABD ordusunun son haftalarda bölgedeki bazı birliklerin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle rutin personel değişimine gittiği ancak bununla eş zamanlı olarak Orta Doğu'da olası gerilime hazırlık kapsamında gelecek haftalarda İsrail'e ek asker ve uçaklar gönderilmesinin beklendiği iddia edildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun İran'la yeni bir çatışma veya bölgede hızlı bir gerilim ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü, olası geniş çaplı çatışmada İran'da vurulabilecek hedefler üzerinde çalışmalar yapıldığı bildirildi.

İsrail ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasındaki askeri koordinasyonun da İran'dan gelebilecek olası füze saldırıları dahil çeşitli senaryolar çerçevesinde sürdüğü kaydedildi.

ABD'nin son günlerde İran'la artan gerilim ortamında Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirdiği, bölgeye ilave asker ve deniz unsurları sevk ettiği yönündeki haberler basına yansımıştı.

Netanyahu, saldırı hazırlığı olduğunu iddia etmişti

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik dış saldırı hazırlığının bulunduğunu ve bu yönde işaretlerin olduğunu savunmuştu.

Netanyahu, saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken muhalefet, açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise ülkedeki güvenlik durumu ve ordunun tüm cephelerde yüksek alarma geçirilmesi nedeniyle ABD'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleriİsrail OrdusuOrta DoğuGüvenlikİsrailGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni "Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
İstanbullular dikkat Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz
Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri
22:36
Beşiktaş’a Milot Rashica’dan kötü haber
Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber
22:25
Dünyanın gözü Ronaldo’nun vereceği cevapta
Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta
22:12
Galatasaray’ın rakibi 80 milyon Euro’luk transfer bombasını patlatıyor
Galatasaray'ın rakibi 80 milyon Euro'luk transfer bombasını patlatıyor
22:04
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
21:21
52 vatandaşımızın katiliydi Terörist Mihraç Ural’ın yardımcısı Suriye’de yakalandı
52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı
20:04
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması
Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 22:59:37. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'nin İsrail'deki yaklaşık 3 bin askerine ek asker ve uçak göndereceği iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei