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İstanbul Başkonsolosluğu'nun otoparkına giren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Başkonsolosluğu'nun otoparkına giren şüpheli yakalandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

01.02.2024 15:11  Güncelleme: 15:22
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde saat 12.00 sıralarında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Konsolosluğa girmeye çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yere yatırılarak kelepçelendi. Şüphelinin polis otosuna bindirildiği anlara kameraya yansıdı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na girmeye çalışan şüpheli yakalandı

KONSOLOSLUĞA GİRMEYE ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konsolosluktaki hareketli dakikalar cep telefonu kamerasına ile kaydedildi. ABD'nin konsolosluğuna girmeye çalışan şüpheliyi polis ekipleri etkisiz hale getirildi. Yere yatırılan şüpheliye müdahale edildi. Kelepçele takılan şüpheli, ayağa kaldırılarak üst araması yapıldı. Şüphelinin polis otosuna bindirildiği anlara cep telefonu kamerasına yansıdı. Araca bindirilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

İstanbul Başkonsolosluğu\'nun otoparkına giren şüpheli yakalandı

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SON DAKİKA: İstanbul Başkonsolosluğu'nun otoparkına giren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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