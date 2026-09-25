ABD'nin Kübalı yetkililerin BM oylaması seyahatine kısıtlama değerlendirdiği iddia edildi

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Kübalı yetkililerin Birleşmiş Milletler (BM) oylaması için seyahatine yeni kısıtlamalar getirmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

Associated Press'in (AP) ABD'li yetkililere ve konuya ilişkin incelediği bir belgeye dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığının, Kübalı yetkililerin gelecek ay yapılacak BM oylaması için seyahatine "sıkı kontroller" uygulamayı değerlendirdiği ileri sürüldü.

Küba heyetinin bu haftaki BM Genel Kuruluna geniş bir heyetle katılmasına onay verildiği aktarılan haberde, kısıtlama kararına ilişkin ayrıntıların henüz kesinleşmediği belirtildi.

Haberde, olası yeni seyahat kısıtlamalarının, Kübalı yetkililerin, ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ambargosuna dair yıllık BM oylamasına katılımını zorlaştırabileceği veya imkansız hale getirebileceği yorumuna yer verildi.