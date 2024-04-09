ABD'nin New York eyaletinde tam güneş tutulması gözlendi

PLATTSBURGH, 9 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin New York eyaletinin Plattsburgh kentinde gözlenen güneş tutulması, 8 Nisan 2024.
Tam güneş tutulması Pazartesi günü Kuzey Amerika'yı boydan boya kaplarken, bölge sakinleri ve ziyaretçiler tutulmayı izlemek ve keyifli anlar yaşamak için tutulmanın gözlenebileceği güzergah üzerindeki farklı yerlerde toplandı.
Kuzey Amerika üzerinde izlediği dev hat nedeniyle Büyük Amerikan Tutulması olarak adlandırılan tam güneş tutulması, Meksika'nın bazı bölgeleri, 15 ABD eyaleti ve Kanada'nın doğusunda gökyüzünde gözlendi. (Fotoğraf: Vincent D. Johnson/Xinhua)
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