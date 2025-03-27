ABD'nin Otomobil Gümrük Vergisi İngiltere'yi Endişelendiriyor - Son Dakika
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ABD'nin Otomobil Gümrük Vergisi İngiltere'yi Endişelendiriyor

İngiliz otomotiv başkanı, ABD'nin yeni gümrük vergisi kararının hayal kırıklığı yarattığını duyurdu.

27.03.2025 10:53
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LONDRA, 27 Mart (Xinhua) -- İngiltere'nin otomotiv sektörünün önde gelen ticaret birliği İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'nun Başkanı Mike Hawes, ABD'nin ithal otomobillere yeni gümrük vergileri uygulama planının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Hawes, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'dan itibaren otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirilmesini öngören kararnameyi imzalaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Hawes, gümrük vergilerinin açıklanmasının "şaşırtıcı olmamakla birlikte İngiltere yapımı otomobillere de ek vergi uygulanmasının beklenmesi nedeniyle hayal kırıklığı yarattığını" belirtti.

ABD ve İngiliz otomobil sektörlerinin uzun soluklu ve verimli bir ilişkiye sahip olduğuna işaret eden Hawes, iki tarafa da "vakit geçirmeksizin bir araya gelerek herkesin kabul edebileceği bir anlaşma yapmaları" çağrısında bulundu.

Hawes, "Ek gümrük vergileri uygulamak yerine karşılıklı fayda sağlayan bir ilişki çerçevesinde hem İngiliz hem de ABD'li üreticiler için fırsatlar yaratarak tüketicilere fayda sağlama ve Atlantik boyunca istihdam ve büyümeyi teşvik etme yolları araştırmalıyız" dedi.

Hawes, ABD'nin İngiliz otomobil üreticileri için ikinci en büyük pazar olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Otomobil, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Otomobil Gümrük Vergisi İngiltere'yi Endişelendiriyor - Son Dakika

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