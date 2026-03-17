ABD'nin Sınır Dışı Ettiği El Salvadorlular Keyfi Gözaltında

17.03.2026 11:28
HRW, ABD'den sınır dışı edilen El Salvador vatandaşlarının keyfi olarak gözaltına alındığını bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD'den sınır dışı edilen bazı El Salvador vatandaşlarının ülkelerinde "keyfi olarak gözaltına alındığını ve zorla kaybedildiğini" belirtti.

HRW'nin yayımladığı raporda, 2025'in başından bu yana ABD tarafından El Salvador'a gönderilen 9 binden fazla kişi arasında yer alan bazı vatandaşların ülkeye varır varmaz gözaltına alındığı ve aileleri ya da avukatlarıyla iletişim kurmalarına izin verilmediği ifade edildi.

Raporda, 15 Mart 2025'te ABD'den sınır dışı edilen bazı El Salvadorluların kötü muamele ve işkence iddialarıyla gündeme gelen Terör Muhafaza Merkezine (CECOT) gönderildiğine dikkat çekildi.

Bu kişilerin önemli bir bölümünün mahkeme önüne çıkarılmadığı, bazılarının ise nerede tutulduklarına ilişkin ailelerine bilgi verilmediği aktarılan raporda, ailelerin, yakınlarının akıbetini öğrenmek için yaptığı başvuruların çoğunun yanıtsız kaldığı kaydedildi.

Raporda, sınır dışı edilen El Salvadorluların yalnızca yüzde 10,5'inin ABD'de şiddet içeren suçlardan mahkumiyetinin bulunduğu bilgisi paylaşılarak, vatandaşların ülkelerinde "keyfi olarak gözaltına alındığı ve zorla kaybedildiği" belirtildi.

Öte yandan ABD yönetimi, bu kişilerden bazılarının El Salvador kökenli MS-13 çetesiyle bağlantılı olduğunu öne sürse de raporda, hem ABD hem de El Salvador makamlarının bu iddiaları destekleyecek somut kanıt sunmadığı ifade edildi.

El Salvador'un Tecoluca kentinde yer alan CECOT, 40 bin kişilik kapasitesiyle Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak kabul ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenleri buraya göndermeye başlamıştı.

Kaynak: AA

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çuval para dağıtacak Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
Guardiola’dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle
Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Netanyahu’dan 2. “ölmedim“ videosu Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu

12:20
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail basınından gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia
10:50
İran’ın son saldırısı “kör“ etti Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
