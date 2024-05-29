ABD'nin Texas Eyaletinde Fırtına ve Dolu: 1 Milyondan Fazla Ev ve İş Yeri Elektriksiz - Son Dakika
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ABD'nin Texas Eyaletinde Fırtına ve Dolu: 1 Milyondan Fazla Ev ve İş Yeri Elektriksiz

ABD\'nin Texas Eyaletinde Fırtına ve Dolu: 1 Milyondan Fazla Ev ve İş Yeri Elektriksiz

Texas eyaletinde meydana gelen fırtına ve dolu nedeniyle 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı. Dallas'ta başkanlık ön seçimleri için oy kullanmaya giden seçmenler elektrik kesintisiyle karşılaştı. Elektrik kesintisinin birkaç gün sürebileceği belirtilerek bölgede afet durumu ilan edildi. Houston'da fırtınalar için önlemler alındı.

29.05.2024 13:42
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ABD'nin Texas eyaletinde fırtına ve dolu nedeniyle 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

CBS News'in haberine göre, Texas, Oklahoma, Arkansas ve Kentucky eyaletlerinde hafta sonu etkili olan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı.

Texas eyaletinin Dallas şehrinde 2024 başkanlık ön seçimleri için oy kullanmaya giden seçmenler, yaklaşık 100 oy verme noktasında elektriğin olmadığını bildirdi.

Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins, elektrik kesintisinin birkaç gün sürebileceğini belirterek, bölgede "afet durumu" ilan etti.

Jenkins, fırtına ve dolu nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinden etkilenen huzurevlerinin jeneratörlere bağlı olduğunu kaydetti.

Dallas'ta şiddetli yağış beklenirken, 800 bini Houston şehrinde olmak üzere Texas genelinde 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektrik kesintisinden etkilendi.

Houston'da saatteki hızının yaklaşık 113 kilometreye varması beklenen fırtınalar için önlemler alındı.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Deanne Criswell'in ise hafta sonu görülen hortumların etkilerini değerlendirmek için Arkansas'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Texas Eyaletinde Fırtına ve Dolu: 1 Milyondan Fazla Ev ve İş Yeri Elektriksiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin Texas Eyaletinde Fırtına ve Dolu: 1 Milyondan Fazla Ev ve İş Yeri Elektriksiz - Son Dakika
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