ABD'nin UCM yaptırımları ABN Amro'yu yaptırım listesi riskiyle karşı karşıya bıraktı

ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) uyguladığı yaptırımlar, mahkemenin bankası olan Hollanda merkezli ABN Amro'yu yaptırım riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Hollanda'nın RTL kanalının haberine göre, ABD'de ABN Amro Clearing adlı önemli bir iştiraki de bulunan banka ABN Amro, UCM ile çalışmayı sürdürmesi halinde ABD'nin ağır yaptırımlarına maruz kalabilir.

Haberde, hisse senedi işlemlerinin yürütüldüğü ve banka için vazgeçilmez olduğu belirtilen iştiraki nedeniyle ABD'nin, ABN Amro'ya para cezası verebileceği, cezai kovuşturma başlatabileceği, en kötü senaryoda ise bankayı yaptırım listesine alabileceği aktarıldı.

Utrecht Üniversitesi Uluslararası Kamu Hukuku profesörü Cedric Ryngaert, RTL Z'ye yaptığı değerlendirmede, yaptırım riskinin ne kadar gerçekçi olduğunu öngörmenin zor olduğunu çünkü ilgili mevzuatın yeterince açık olmadığını vurguladı.

Bu belirsizliğin şirketlerin yaptırımların kapsamına girip girmediklerini kestirmelerini zorlaştırdığını belirten Ryngaert, durumun şirketler üzerinde caydırıcı bir etki yarattığını ifade etti.

Ryngaert, ABN Amro'nun ABD sermaye piyasalarına erişimini kaybetmesinin, banka açısından "idam cezası" olacağını söyledi.

Haberde, uluslararası bankacılık işlemlerinin neredeyse tamamının doğrudan veya dolaylı olarak ABD ya da ABD merkezli şirketler üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekildi. Rus ortaklı Amsterdam Trade Bank'ın 2022'de ABD'nin yaptırım listesine alınmasının ardından birkaç hafta içinde iflas ettiği aktarılan haberde, Fransız bankası BNP Paribas'a ise 2014'te yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'de 9 milyar dolar ceza kesildiği hatırlatıldı.

ABN Amro ise bireysel müşterileri hakkında açıklama yapmadığını ve her zaman yürürlükteki mevzuata uyduğunu bildirdi.

Haberde, bu açıklamanın bankanın kendisini yaptırımlardan korumak için UCM ile ilişkisini sonlandırmak zorunda kalabileceği şeklinde yorumlanabileceği belirtildi.

AB Engelleme Tüzüğü bankayı iki ateş arasında bırakabilir

Öte yandan, farklı siyasi gruplardan Avrupa Parlamentosu üyeleri, ortak açıklamayla Avrupa Komisyonuna, mahkemeyi ve Avrupalı tarafları yaptırımların sınır ötesi etkilerinden korumak için AB Engelleme Tüzüğü'nü derhal devreye sokma çağrısında bulundu.

Tüzüğün devreye girmesi halinde Avrupalı şirketlerin ABD yaptırımlarına uyması yasaklanacak. Haberde, bu durumda ABN Amro'nun AB veya ABD kurallarından birini ihlal etmek zorunda kalacağı, Avrupa'da ceza ile bankanın varlığını riske atmak arasında seçim yapması gerekirse UCM'nin yeni bir banka aramak zorunda kalabileceği değerlendirmesine yer verildi.

ABD yönetimi, 9 Ekim'de UCM'yi yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. Altı ay sonra yürürlüğe girecek yaptırımlar, ABD'li şirket ve vatandaşların mahkemeyle iş yapmasını yasaklıyor.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ise yaptırımların yürürlüğe girmesine kadar geçecek 6 aylık sürenin diyaloğ için alan açtığını belirterek, bu alanı UCM'ye taraf diğer ülkelerle birlikte ciddi şekilde değerlendireceğini ifade etmişti.