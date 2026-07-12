ABD'nin Venezuela Politikası Değişiyor - Son Dakika
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ABD'nin Venezuela Politikası Değişiyor

12.07.2026 09:48
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Rubio, Maduro'nun alıkonulmasından sonra Venezuela'da önemli yetkiler üstlendiği iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkonulmasının??????? ardından bu ülkeye yönelik politikasında daha geniş yetkiler üstlendiği iddia edildi.

New York Times (NYT) gazetesinin 10'dan fazla yetkili ile ABD ve Venezuela yönetimlerine yakın isimlerle yapılan görüşmelere dayandırdığı haberinde Rubio'nun, Venezuela'nın kamu maliyesi, yaptırım politikası, enerji sektörü ve diğer önemli hükümet kararlarında belirleyici rol oynadığı ileri sürüldü.

Venezuela'nın ihracat gelirlerinin büyük bölümünün önce ABD Hazine Bakanlığına, daha sonra Rubio ve ekibinin belirlediği şartlar çerçevesinde Caracas yönetimine aktarıldığı iddia edildi.

Rubio'nun, Maduro'nun alıkonulmasının ardından geçici devlet başkanlığı rolünü üstlenen Delcy Rodriguez ile sık sık temas halinde olduğu belirtilirken, üst düzey hükümet atamaları, yaptırım muafiyetleri ve Venezuela'nın petrol sektörüne yönelik yabancı yatırımlarla ilgili görüşmelere de dahil olduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Venezuela Politikası Değişiyor - Son Dakika

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