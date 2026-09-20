ABD ordusu Karayipler'de iddia edilen uyuşturucu teknesini vurdu, 4 kişi öldü - Son Dakika
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ABD ordusu Karayipler'de iddia edilen uyuşturucu teknesini vurdu, 4 kişi öldü

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ABD Güney Saha Komutanlığı, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen yüksek hızlı bir tekneyi vurduğunu ve teknedeki 4 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. ABD ordusunun Karayipler ve Pasifik'te tekneleri doğrudan hedef alması, yargısız infaz tartışmalarını doğuruyor.

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu madde taşıdığını öne sürdüğü bir teknenin vurulduğunu ve 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD ordusunun Karayipler'deki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde faaliyet gösterdiği iddia edilen bir yüksek hızlı tekneyi vurduğu aktarıldı.

Doğrulanmış istihbarat bilgilerinin, söz konusu teknenin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, saldırı sonucunda teknedeki 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA
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