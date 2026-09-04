ABD ordusu Pasifik'te yakıt ikmal teknesini batırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ordusu Pasifik'te yakıt ikmal teknesini batırdı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği gerekçesiyle bir tekneye müdahale etti; mürettebat tahliye edildikten sonra tekne batırıldı. Açıklamada, teknenin Ekvador'un suç örgütü Los Choneros'u desteklediğine dair istihbarat bulguları olduğu iddia edildi.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiğini" öne sürdüğü tekneyi, içindekileri tahliye ettikten sonra batırdı.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle bir tekneye müdahale edildiği bildirildi.

ABD askerlerinin tekneye çıkarak arama yapmasının ardından teknedekilerin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, daha sonra teknenin batırıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, istihbarat bulgularının teknenin Ekvador'un en yaygın suç örgütlerinden biri olarak bilinen Los Choneros çetesini "desteklediğini" gösterdiği iddiasına da yer verildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ordusu Pasifik'te yakıt ikmal teknesini batırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı Trump'lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı
Danimarka’dan Rusya’ya ağır suçlama Sabotaj hazırlığı yapıyorlar Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü
Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin

09:55
Roma’ya giderken yüzü gülmüyordu Koltuk değnekleriyle İstanbul’a döndü
Roma'ya giderken yüzü gülmüyordu! Koltuk değnekleriyle İstanbul'a döndü
09:53
Nefesler tutuldu Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
09:47
Bülent Arınç’tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Bülent Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
09:40
İstanbul, Mardin ve Manisa’da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:22
Girne’deki gemi faciasında ölü sayısı 12’ye yükseldi
Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
09:13
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 10:17:12. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD ordusu Pasifik'te yakıt ikmal teknesini batırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement