ABD Ordusu, Ukrayna ve Orta Doğu\'ya Odaklanmanın Filipinler Tatbikatlarını Etkilemeyeceğini Söyledi

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ABD Ordusu 25. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Marcus Evans, ülkesinin Ukrayna ve Orta Doğu'ya odaklanmasının Filipinler ile her yıl binlerce askerin katıldığı muharebe tatbikatlarını etkilemeyeceğini söyledi.

ABD ile Filipinler askeri kuvvetleri arasındaki büyük çaplı tatbikat öncesinde Filipin ordusundan mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Manila'da bulunan Evans, Associated Press'e verdiği mülakatta değerlendirmelerde bulundu.

Evans, Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşananların Filipinler'deki müttefik birlikler için önemli bir ders kaynağı olduğunu vurgulayarak, "(Bu savaşlara odaklanılması) Kesinlikle (buradaki) varlığımızı etkilemez. Aksine, onlarca yıl önce geliştirdiğimiz bu ortaklıklara odaklanma konusundaki aciliyet duygusunu artırıyor ve bu eşsiz eğitim fırsatlarını geliştirmeye devam etmek bizim sorumluluğumuz." diye konuştu.

Orman eğitimini de içeren bu yılki Salaknib ve Balikatan tatbikatlarının kapsamının "geçen yılla tutarlı olduğunu" dile getiren Evans, tatbikatların ardından Hawaii'de bulunan savaşa hazırlık merkezinden bir birliğin ilk kez müttefik kuvvetlerin birlikte hareket etme kabiliyetlerini değerlendirmek üzere "çok odaklı bir değerlendirme tatbikatında" yer alacağına işaret etti.

Evans, söz konusu çatışmalar devam ederken, "Aktif bir şekilde öğreniyoruz, yaşanan bazı zorlukların neler olduğunu anlıyoruz. Hep birlikte, bugün kendimizi dün olduğumuzdan daha hazır hale getirme sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

Tatbikatlara binlerce asker katılıyor

ABD ve Filipinler arasındaki "Balikatan" ve "Salaknib" adı verilen ve her yıl düzenlenen tatbikatlara binlerce asker katılıyor.

Filipincenin temelini oluşturan Tagalog dilinde "omuz omuza" anlamına gelen "Balikatan" olarak adlandırılan ve yıllık olarak düzenlenen tatbikatlara 2023'te 17 bin 600'den fazla askeri personel katılmıştı.

Filipinler, iki ülke arasında 2014'te imzalanan Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde artan etkisine karşı koymak amacıyla 2 Şubat'ta 2023'te ABD'nin ülkedeki 4 üsse daha erişimine izin vermişti.