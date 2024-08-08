ABD, hiç kimseye satmadığı F-22 savaş uçaklarını Orta Doğu'ya konuşlandırdı - Son Dakika
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ABD, hiç kimseye satmadığı F-22 savaş uçaklarını Orta Doğu'ya konuşlandırdı

ABD, hiç kimseye satmadığı F-22 savaş uçaklarını Orta Doğu\'ya konuşlandırdı

ABD, hiç kimseye satmadığı F-22 savaş uçaklarını İran-İsrail gerilimi nedeniyle Orta Doğu'ya konuşlandırdı. Bölgeye kaç tane F-22 jetinin geldiği, hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

08.08.2024 20:16
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle Orta Doğu'ya F-22 savaş uçaklarının konuşlandırdığını bildirdi.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının bölgeye geldiği belirtildi.

F-22'LER ORTA DOĞU'DA

Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 Raptor uçaklarının "İran veya vekillerinin bölgesel tırmanış olasılığını azaltmak amacıyla" bölgedeki ABD kuvvetlerinin duruş değişikliği kapsamında CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığı ifade edildi. Bölgeye kaç tane F-22 uçağının geldiği veya hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD, hiç kimseye satmadığı F-22 savaş uçaklarını Orta Doğu'ya konuşlandırdı

İHRACATINA İZİN VERİLMİYOR

İsrail, Japonya ve Avustralya'nın ilgisine rağmen ABD tarafından ihracatına izin verilmeyen F-22'nin tek kullanıcısı olan Amerikan Hava Kuvvetlerinde 194 adet F-22 bulunuyor.

HANİYE SUİKASTI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İsrail, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, hiç kimseye satmadığı F-22 savaş uçaklarını Orta Doğu'ya konuşlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mustafa Turgut: Demek ki F 35 ler tayyare 93 5 Yanıtla
  • Ayhan Yıkıcı: sıkıntı yok herşey S400 lerin aktif olmasına bakar 34 16 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu: hepsi hikâye 31 6 Yanıtla
  • ömer tektaş: şimdi s400'ler Kime girsin Hani gerek yoktur bunlara neymiş Demek ki varmış 26 6 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: ABD nin uçakları ülkelere konuşlanmalarına gerek yokki zati uçak gemileri mevcut ki her uçak gemisi ortalama 90 adet uçak kapasiteyle 25 yıl yakıt almadan her yere gidebilir 13 5 Yanıtla
  • İslam Tadik: Sayın adminim yorumlarımda kötü bir içerik yok lütfsn yayınlar mısınız 10 3 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Küçük abd ye yardım için göndermiş 9 1 Yanıtla
  • Ali Sezgin: f 40 gelsinler 5 4 Yanıtla
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